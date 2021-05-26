В Черкассах задержали нацгвардейца: военный продавал переделанное оружие – фото и видео

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии в Черкассах. Он пытался продать переделанные стартовые пистолеты для стрельбы травматическими патронами.
По информации следствия, организовал переделывание стартовых пистолетов в боевое состояние начальник вооружения одной из частей Нацгвардии. Досудебное расследование продолжается.
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Что уже удалось установить следствию
Оружие переделывали в подсобном помещении по месту жительства дельца. Злоумышленники искали клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Офицера Нацгвардии задержали в центре Черкасс вблизи одного из торгово-развлекательных заведений. В этот момент он пытался продать 3 пистолета и комплект патронов к ним.
Задержанному нацгвардейцу уже сообщили о подозрении. Ему должны избрать меру пресечения в рамках уголовного производства сразу по 2 статьям.
Мужчину задержали в центре Черкасс / Фото СБУ
Конфискация при обысках
В доме, автомобиле и мастерской дельца провели обыски. При этом правоохранителям удалось изъять:
- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
- примерно 200 боевых патронов различного калибра;
- специальное оборудование для переделывания пистолетов в огнестрельные.
Делец переделывал оружие на специальном оборудовании / Фото СБУ
У офицера изъяли оружие / Фото СБУ
Служба безопасности Украины задержала офицера Нацгвардии: смотрите видео СБУ