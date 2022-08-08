Черкасского депутата-предателя выпустили из СИЗО под 200-тысячный залог

В Черкассах суд выпустил из СИЗО депутата горсовета Александра Замирайло. Ранее чиновника осудили за прославление россии и ее кровавых действий против Украины.

В СБУ заявили, что мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области.

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Депутата-предателя выпустили из СИЗО

8 августа Александра Замирайло выпустили из СИЗО под залог в 208 тысяч гривен. Во время судебного заседания следствие предоставило доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайло, где он желает смерти украинским воинам. А также пил вместе с женой за победу путина и за его здоровье.

В суде Замирайло не опровергал обвинения, а объяснил это приватностью, публично он исключительно за Украину и ее суверенитет. Черкасчане помешали ему выйти из здания СИЗО. Депутат горсовета находится под охраной полиции.



Черкасского депутата-предателя выпустили из СИЗО / Фото Суспільного

В чем обвиняют коллаборациониста

Как отметили в СБУ области, после полномасштабного вторжения россии он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал в политсилу новых единомышленников. С одной из сообщниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу россии.

В частности, добавили в СБУ, среди собственного окружения депутат и его "помощница":

утверждали, что война, развязанная россией в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;

отрицали нанесение авиаударов россии по мирным городам, в частности, и по Черкассам;

отрицали совершение жестоких преступлений военными россии и распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ;

возмущались обменом украинских военнопленных, в частности защитников "Азовстали".

Следователи СБУ сообщили мужчине и его помощнице о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии россии против Украины.

Под стенами СИЗО протестовали активисты

В тот же день в Черкассах под стенами СИЗО состоялась акция протеста. Более 50 активистов собрались, чтобы помешать выйти из изолятора временного заключения осужденному черкасскому депутату горсовета Александру Замирайло.



Под стенами СИЗО протестовали активисты / Фото Суспільного

Очевидцы сообщают, что возле памятника погибшим воинам его облили зеленкой. Там он встал на колено перед памятником и просил прощения перед украинскими воинами и сказал, чтобы они возвращались домой здоровыми.



Депутата-предателя облили зеленкой / Фото из телеграм-канала "Хусміла"

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