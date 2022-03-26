В Черкасской области экс-чиновник хвалил пилота оккупантов и заявил, что войну начала не Россия
Источник:СБУ в Черкасской области
Служба безопасности Украины продолжает системную работу по защите Украины. В этот раз в Черкасской области разоблачила бывшего правоохранителя, который способствовал российской пропаганде.
Он публиковал в соцсетях сообщения, где утверждал, что войну против Украины ведет не Россия. Также распространял материалы, в которых прославлял российского пилота, который бомбил украинские города и гражданских жителей.
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В Черкасской области разоблачили экс-чиновника, который способствовал российской пропаганде
По информации Управления СБУ в Черкасской области, житель Черкасс, бывший сотрудник органов МВД.
Он публиковал в запретных российских социальных сетях пророссийский контент. Таким образом, мужчина вел активную антиукраинскую деятельность.
Во время обысков у предателя обнаружили:
- компьютерную технику
- мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото СБУ в Черкасской области
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