В Черкасской области мужчины подожгли знакомого ради видео в соцсетях

На Звенигородщине Черкасской области парни подожгли одежду мужчины. И это все – ради видео для интернета.

Пострадавший мужчина получил легкие телесные повреждения. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

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Что известно о поджоге мужчины в Черкасской области

Как стало известно, 8 февраля в полицию обратился 44-летний житель села Кобринова Гребля. По его словам, еще 5 февраля он получил повреждение в виде ожогов в результате поджога одежды.

По предварительным данным, мужчина вместе с молодыми ребятами выпивал и в итоге заснул на полу.

Тогда парни подожгли его одежду и снимали видео для социальных сетей. Правоохранители выяснили, что к совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 20-летний местный житель.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Следователи устанавливают все происшествия.

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