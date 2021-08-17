В Черкасской области посреди улицы похитили 6-летнего мальчика

В селе Красная Слобода неизвестный мужчина похитил 6-летнего ребенка. Мальчик играл на улице, когда злоумышленник подъехал к нему на автомобиле и посадил в салон.

Инцидент произошел 16 августа. Родные считают, что к похищению может быть причастен его отец.

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Неизвестный мужчина похитил 6-летнего ребенка посреди улицы

В полицию около 18:30 поступило сообщение о похищении 6-летнего мальчика, когда тот играл на улице Довженко. К нему подъехало авто темного цвета, из которого вышел неизвестный мужчина.

Взрослый усадил ребенка в салон и двинулся в неизвестном направлении. Родственники пропавшего сообщили правоохранителям, что похитить малыша мог его отец – гражданин Германии.

Сейчас работники уголовного розыска и оперативники устанавливают, где находится мужчина. Следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства происшествия.

Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. Производство открыто по статье 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Ранее в Черкассах мужчина угрожал пистолетом матери с ребенком

В Черкассах 10 августа мужчина из окна дома угрожал оружием матери с ребенком. Все потому, что ему не понравилась шумиха на детской площадке.

45-летний местный житель из-за якобы громкого шума во дворе начал ссору. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него предмет, похожий на пистолет с измененной конструкцией.