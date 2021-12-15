В Черкасской области задержали горе-мать, у которой умер пятимесячный ребенок

В городе Каменка Черкасской области 15 декабря умерла пятимесячная девочка. На момент трагедии мама ребенка с компанией друзей распивала алкоголь.

Горе-мать имеет еще двух дочерей, которым исполнилось шесть и три года. Их временно отдали бабушке с инвалидностью.

К теме Мать лежала пьяная: маленькую девочку забрали из ужасных условий общежития на Харьковщине

Бабушка обращалась в органы опеки

В заметке местная депутат утверждает, что ранее бабушка детей уже обращалась в полицию и органы службы детей ОТГ. Чиновники якобы знали, что эту мать уже лишили прав на старшую дочь. Но, по словам женщины, бабушке тогда ответили в органах опеки, что ничего не произошло и их беспокоить не надо.

Также женщина осуждает работу соответствующих органов и утверждает, что они обращают внимание на проблемы, когда уже случится беда.

Причина смерти ребенка

От чего и при каких обстоятельствах погиб ребенок установит судмедэкспертиза. Среди версий: переохлаждение или же от того, что захлебнулась крича. Матери грозит уголовная ответственность. Ее вместе с друзьями по рюмке задержала полиция.

Случаи с горе-матерями в Украине

28 октября в Днепре прохожие заметили опрокинутую детскую коляску, рядом с которой лежал окровавленный малыш. Также рядом была мать в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве полицейские задержали женщину и составили на нее протокол. Нетрезвая мать спала на улице, а возле нее плакал ее сын.

Полицейская Юлия Шагиева в Черкассах спасла малыша, на котором уснула пьяная мама. К тому времени лицо ребенка окрасилось в бурый: ребенку не хватало кислорода.

Полное сообщение Натальи Клименко в Фейсбуке:

Сегодня в нашем городе Каменка произошло трагическое событие – смерть пятимесячной девочки Юленьки...

Мать, предпочитавшая отдых в пьяном угаре, потеряла дочь навсегда, недосмотрела ее должным образом. Девочку отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где будут определять от чего умер ребенок, или от переохлаждения, или захлебнулась во время крика, или по другой причине.

Двух других дочерей (6 и 3 лет) привезли к бабушке-инвалиду, которой тяжело за собой ухаживать, а горе-мать и друзей по рюмке забрали в полицию.

Вопрос к полиции и органам службы детей нашего ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?!!! К вам же обращалась бабушка этих деток, вы же знали, что эту мать уже лишили прав на старшую дочь?!

Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было – "ничего же не случилось, не тревожьте нас, потому что и так много работы"?!

Теперь дождались, произошла смерть младенца и вы привозите к ней детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать...