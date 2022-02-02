"Черная касса" чиновников: в Сумах ГБР выявило тайник с более чем 3 миллионами гривен
Источник:ГБР
Правоохранители задержали инспектора отдела госнадзора в Сумской области. Мужчина якобы требовал деньги у автоперевозчика. Кроме того, выявили тайник, где было около 3,5 миллиона гривен.
Предполагают, что эти деньги могут быть "черной кассой" должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте.
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Шантаж предпринимателя
Инспектор шантажировал местного предпринимателя, занимавшегося грузовыми перевозками в Сумской области. Он якобы угрожал перевозчику "проблемами", если коммерсант не будет платить регулярную "дань".
Чиновника поймали "на горячем"
Чиновник привлек посредника для передачи взятки. Он получил 30 тысяч гривен. К слову, инспектор был задержан 28 января, когда ему заплатили очередные "откупные".
Во время обыска дома у посредника работники ГБР и обнаружили 3,5 миллиона гривен. Их хранили в долларах.
Продолжается досудебное расследование. Инспектору сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Чиновника уже задержали
Выяснилось, что правоохранители уже задерживали этого чиновника в 2017 году. Тогда он организовывал беспрепятственный пропуск перегруженных автомобилей.
Чиновник взял в качестве взятки талоны на 150 литров дизельного топлива. Суд первой инстанции признал его виновным, но чиновник несколько раз обжаловал решение.
Дело рассматривает апелляционный суд.