"Черная магия" в горсовете: на Сумщине женщина подсыпала землю с кладбища под кабинет мэра
Источник:ТСН
Жительница Ромен подсыпала под двери мэра и работников городского совета землю. Взяла она ее якобы с местного кладбища.
Инцидент обнаружили благодаря камерам наблюдения. Впрочем, женщина отрицает все обвинения и называет видео смонтированными.
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В Ромнах женщина подсыпала землю под офисы в горсовете
На кадрах видно, как неизвестная в городском совете подсыпала землю под офисы. Чиновники считают, что это "мертвая земля" с кладбища, которую рассыпают для того, чтобы навлечь несчастья.
Мэр города сообщил журналистам, что "земляные сюрпризы" в помещении находили в течение месяца. "Это была земля и разный хлам", – рассказал Олег Стогний.
Выяснилось, что землю оставляла под дверью заведующая сектором управления персоналом. Сейчас она уже не работает в горсовете Ромен, ведь написала заявление по собственному желанию.
Я вызвал к себе ее и своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?". Сидит, молчит, глазами только водит,
– вспомнил мэр.
Чиновник отрицает все обвинения
Но бывшая сотрудница отдела кадров назвала видео смонтированным. Якобы это личная месть новоизбранного мэра. По ее словам, Стогний пытался ее уволить как только вступил в должность.
Работники Роменского горсовета отказались на камеру комментировать это событие. Впрочем известно, что после этого кабинеты чиновников освятил священник.