В черную пятницу американцы купили товаров на рекордную сумму

В последнюю субботу ноября все магазины Соединенных Штатов были традиционно переполнены из-за черной пятницы. Аналитики сообщили, сколько потратили граждане в ежегодный "день скидок".

Черная пятница является ожидаемым днем не только в США, но и других государствах, в частности в Украине. Однако именно за океаном в этом году люди больше всего скупали технику, одежду, продукты и другие вещи.

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На сколько миллиардов купили вещей американцы

Как отмечает издание Reuters, ссылаясь на Adobe Analytics, в этом году, 25 ноября, жители Соединенных Штатов потратили рекордные 9,12 миллиарда долларов – и это только на покупки, которые совершались онлайн. Интересно, что около половины товаров – а именно 48 процентов – люди покупали с помощью телефонов.

Онлайн-продажи в черную пятницу в США достигли рекордных 9 миллиардов долларов, несмотря на высокую инфляцию,

– констатируют Adobe Analytics.

Что такое Black Friday Это всемирный день распродаж, начавшийся с США. Выпадает на пятницу после Дня благодарения в США – одного из самых главных праздников государства. Принято считать, что со "дня скидок" начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычно черная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

Источник: Википедия

В общей сложности расходы через интернет в этот день выросли на 2,3%. Важно, что аналитики измерили электронную коммерцию, анализируя транзакции на сайтах. Организация имеет доступ к 85 из 100 процентов лучших магазинов в США.

Напомним, в сентябре экономисты констатировали, что инфляция в США выше, чем прогнозировали специалисты накануне. Цены на медицинские товары, услуги, страхование, а также проживание и питание выросли рекордно. Скажем, стоимость продовольствия выросла на 11,4% по сравнению с прошлым годом, а цены на электроэнергию – на 15,8%. Однако это не помешало гражданам США откладывать деньги на черную пятницу.