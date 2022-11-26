Чорна п'ятниця є очікуваним днем не тільки в США, а й – інших державах, зокрема в Україні. Однак саме за океаном цьогоріч люди найбільше скупляли техніку, одяг, продукти та інші речі.

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На скільки мільярдів накупили речей американці

Як зазначає видання Reuters, посилаючись на Adobe Analytics, цього року, 25 листопада, жителі Сполучних Штатів витратили рекордні 9,12 мільярда доларів – і це лише на покупки, які здійснювались онлайн. Цікаво, що близько половини товарів – а саме 48 відсотків – люди купляли за допомогою телефонів.

Онлайн-продажі в чорну п'ятницю в США досягли рекордних 9 мільярдів доларів, попри високу інфляцію,

– констатують Adobe Analytics.

Зверніть увагу! Загалом витрати в інтернеті у цей день зросли на 2,3%. Важливо, що аналітики виміряли електронну комерцію, аналізуючи транзакції на сайтах. Організація має доступ до 85 зі 100 відсотків кращих магазинів у США.

Що таке Black Friday Це всесвітній день розпродажів, що розпочався зі США. Припадає на п'ятницю після Дня подяки у США – одного з найголовніших свят держави. Заведено вважати, що з "дня знижок" починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Зазвичай чорна п'ятниця випадає в проміжку часу з 23 по 29 листопада.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, у вересні економісти констатували, що інфляція у США вища, аніж прогнозували фахівці напередодні. Ціни на медичні товари, послуги, страхування, а також на проживання та харчування зросли рекордно. Скажімо, вартість харчів зросла на 11,4% порівняно з минулим роком, а ціни на електроенергію – на 15,8%. Однак це не завадило громадянам США відкладати гроші на чорну п'ятницю.