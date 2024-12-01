В Черновцах теплоэнерго устроило акцию по случаю "Черной пятницы"

В Черновцах теплокоммунэнерго предложило акцию к Черной пятнице. Предприятие предложило добровольно оплачивать долги без судов и блокировок.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МКП "Черновцытеплокоммунэнерго". Коммунальщики предоставили гражданам шанс избежать судебных расходов и финансовых блокировок.

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Предложение, от которого лучше не отказываться

Теплокоммунэнерго объявило специальное предложение для своих должников, в частности, две недели на добровольное погашение задолженности.

В это время предприятие гарантирует:

никаких исков в суд;

никакой блокировки счетов.

Коммунальщики рекомендуют оплатить свой долг самостоятельно. Если нет возможности погасить сумму сразу, нужно обратиться к предприятию для оформления реструктуризации. Там помогут найти оптимальный вариант.

За этот год Черновцытеплокоммунэнерго подало в суд 2 025 дел против должников. К слову, все эти дела выиграны в пользу предприятия.

Напомним, что Правительство поддержало законопроект, который предусматривает автоматическую блокировку счетов должников с целью сокращения срока погашения задолженностей.

Законопроект предусматривает совершенствование исполнительного производства через интеграцию систем и автоматическое снятие ареста со счетов после погашения долга.

