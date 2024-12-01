В Черновцах теплоэнерго устроило акцию по случаю "Черной пятницы"
В Черновцах теплокоммунэнерго предложило акцию к Черной пятнице. Предприятие предложило добровольно оплачивать долги без судов и блокировок.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МКП "Черновцытеплокоммунэнерго". Коммунальщики предоставили гражданам шанс избежать судебных расходов и финансовых блокировок.
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Предложение, от которого лучше не отказываться
Теплокоммунэнерго объявило специальное предложение для своих должников, в частности, две недели на добровольное погашение задолженности.
В это время предприятие гарантирует:
- никаких исков в суд;
- никакой блокировки счетов.
Коммунальщики рекомендуют оплатить свой долг самостоятельно. Если нет возможности погасить сумму сразу, нужно обратиться к предприятию для оформления реструктуризации. Там помогут найти оптимальный вариант.
За этот год Черновцытеплокоммунэнерго подало в суд 2 025 дел против должников. К слову, все эти дела выиграны в пользу предприятия.
Напомним, что Правительство поддержало законопроект, который предусматривает автоматическую блокировку счетов должников с целью сокращения срока погашения задолженностей.
Законопроект предусматривает совершенствование исполнительного производства через интеграцию систем и автоматическое снятие ареста со счетов после погашения долга.