Черная выжженная земля: Maxar обнародовал свежие снимки разбомбленного драмтеатра в Мариуполе

Показали новые спутниковые снимки из окруженного Мариуполя. На них видны последствия авиаудара по драматическому театру.

На месте драмтеатра теперь черная и выжженная земля.

Важно The Guardian показал ужасные кадры Мариуполя после многодневного обстрела: жуткое видео

Напомним, российские оккупанты целенаправленно уничтожили драматический театр в самом центре Мариуполя еще 16 марта. Рашистов даже не остановила находившаяся рядом надпись "дети".

Из-под завалов разрушенного здания продолжают вытаскивать людей. К счастью, бомбоубежище выдержало, многих удалось спасти.

Кстати – Беженцы из Мариуполя рассказывают, как выходили из блокады: