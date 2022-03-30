Чернигов хотят превратить в Мариуполь, но не имеют сил для того, чтобы его взять, – Арестович
Источник:BBC
Алексей Арестович соглашается с утверждением главы Чернигова, что город хотят превратить во второй Мариуполь. В то же время советник главы Офиса Президента убежден, что у россиян нет на это сил.
В интервью BBC Алексей Арестович добавил, что Чернигов сейчас действительно в бедственном положении. Но в городе налажено и снабжение всего необходимого, и возможность эвакуации населения.
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Чернигов не возьмут, но терроризировать гражданских могут
Поэтому, уверяет советник главы ОП, разрушение моста в Чернигов еще не стало признаком разрушения всего.
Чернигов сопротивляется. Там очень умелое военное командование наше, и думаю, что Чернигов мы удержим, не о чем волноваться,
– добавил Арестович.
В то же время, он сказал, что нужно быть готовыми. Ведь русские наемники, если не могут победить на поле боя, начинают терроризировать гражданское население.
Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что каждое слово России – ложь. По городу в ночь на 30 марта велись серьезные артиллерийские, а также минометные обстрелы. Наемники пытались уничтожить все возможные пути пересечения реки Десна по направлению к столице Украины.
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