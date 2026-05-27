Чернигов массированно атаковали БпЛА: после серии взрывов повреждено предприятие

Ударные БпЛА российской армии ночью 27 мая ударили по Чернигову. Около 15 взрывов прогремели в городе.

Первую информацию о последствиях сообщили в ГВА. Вот что мы знаем на данный момент.

Что известно об атаке на Чернигов 27 мая и какие последствия?

В Черниговской области в разных районах в течение ночи 27 мая объявляли воздушную тревогу. Это происходило из-за угрозы от ударных БпЛА российской армии.

Ближе к 2 ночи местные сообщества в социальных сетях начали писать о взрывах. Воздушные силы предупреждали о приближении дронов врага к Чернигову.

Городская военная администрация Чернигова около 3 утра подтвердила, что воздушная атака России была массированной.

В городе прозвучало около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий. Информации о пострадавших не поступало,

– сообщил глава ГВА Дмитрий Брижинский.

