Чернигов массированно атаковали БпЛА: после серии взрывов повреждено предприятие
Ударные БпЛА российской армии ночью 27 мая ударили по Чернигову. Около 15 взрывов прогремели в городе.
Первую информацию о последствиях сообщили в ГВА. Вот что мы знаем на данный момент.
Что известно об атаке на Чернигов 27 мая и какие последствия?
В Черниговской области в разных районах в течение ночи 27 мая объявляли воздушную тревогу. Это происходило из-за угрозы от ударных БпЛА российской армии.
Ближе к 2 ночи местные сообщества в социальных сетях начали писать о взрывах. Воздушные силы предупреждали о приближении дронов врага к Чернигову.
Городская военная администрация Чернигова около 3 утра подтвердила, что воздушная атака России была массированной.
В городе прозвучало около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий. Информации о пострадавших не поступало,
– сообщил глава ГВА Дмитрий Брижинский.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
Поздно вечером 26 мая взрывы гремели в Полтаве во время воздушной атаки. Несколькими часами ранее серия взрывов прогремела в Николаеве.
В минувшую ночь россияне нанесли удар по Житомирской области. Под прицелом оказалась транспортная инфраструктура и промышленные объекты.