Об этом информирует начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Последствия атаки на Житомирщину
Этой ночью враг нанес удар беспилотниками по объектам в Житомирской области, говорится в частности о транспортной инфраструктуре и промышленности.
В результате атаки ранения получил 56-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
После российских попаданий на локациях вспыхнули пожары. Работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных ударов с воздуха. Впрочем, несмотря на опасность чрезвычайники ГСЧС оперативно локализовали пожары и ликвидировали погоню.
К ликвидации последствий атаки было привлечено 41 спасателя и 14 единиц спецтехники. Вместе со специалистами ГСЧС на местах работали и офицеры-спасатели общин.
Сейчас продолжаются работы по устранению последствий обстрелов. Специалисты обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов, а также документируют последствия российских ударов.
Где еще фиксируют последствия атак?
В ночь на 26 мая российские беспилотники добрались до Полтавской области. В результате ударов повреждены жилой сектор и объекты инфраструктуры области.
Известно об одной пострадавшей – ее вытащили из-под завалов дома, который был разрушен.
Всего к ликвидации последствий ГСЧС привлекала 82 спасателей и 21 единицу техники.
Также взрывы гремели на Юге Украины – в Одессе вражеские дроны и ракеты ударили по объекту инфраструктуры, тогда как взрывная волна повредила окна в учебном заведении и жилых домах рядом. Из-за обстрела один человек погиб, а еще трое получили ранения.
В Николаеве также были слышны звуки взрывов – на город двигались вражеские "Шахеды". Впрочем, пока информации о последствиях атаки нет.