Об этом информирует начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Смотрите также Один на дереве, другие – на клумбе и в мусорнике: в сети показали фото "Шахедов" из Харькова

Последствия атаки на Житомирщину

Этой ночью враг нанес удар беспилотниками по объектам в Житомирской области, говорится в частности о транспортной инфраструктуре и промышленности.

В результате атаки ранения получил 56-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

После российских попаданий на локациях вспыхнули пожары. Работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных ударов с воздуха. Впрочем, несмотря на опасность чрезвычайники ГСЧС оперативно локализовали пожары и ликвидировали погоню.

К ликвидации последствий атаки было привлечено 41 спасателя и 14 единиц спецтехники. Вместе со специалистами ГСЧС на местах работали и офицеры-спасатели общин.

Сейчас продолжаются работы по устранению последствий обстрелов. Специалисты обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов, а также документируют последствия российских ударов.

Где еще фиксируют последствия атак?

В ночь на 26 мая российские беспилотники добрались до Полтавской области. В результате ударов повреждены жилой сектор и объекты инфраструктуры области.

Известно об одной пострадавшей – ее вытащили из-под завалов дома, который был разрушен.

Всего к ликвидации последствий ГСЧС привлекала 82 спасателей и 21 единицу техники.