Об этом сообщили в ГСЧС.

Какие последствия ударов?

В ГСЧС проинформировали, что в результате российских атак в Полтавском районе разрушен жилой дом. В нем проживала пожилая женщина, которая оказалась под завалами. Пострадавшую достали спасатели и передали медикам.

Также от атак в области возникали пожары. Все их потушили пожарные.

Всего к ликвидации последствий ГСЧС привлекала 82 спасателей и 21 единицу техники.

Ликвидация последствий на Полтавщине / Фото ГСЧС

Какие еще регионы были под ударом?

Накануне вечером вечером в Одессе прогремел сильный взрыв. Местные власти сообщили, что враг нанес удар с применением дронов и ракет. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и окна в зданиях вокруг. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Утром 26 мая взрыв прогремел в Николаеве. В это время в городе была угроза атаки "Шахедами".