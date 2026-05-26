Про це інформує начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Наслідки атаки на Житомирщину
Цієї ночі ворог завдав удару безпілотниками по об'єктах у Житомирській області, мовиться зокрема про транспортну інфраструктуру та промисловість.
Внаслідок атаки поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу.
Після російських влучань на локаціях спалахнули пожежі. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних ударів з повітря. Втім, попри небезпеку надзвичайники ДСНС оперативно локалізували пожежі та ліквідували погонь.
До ліквідації наслідків атаки було залучено 41 рятувальника та 14 одиниць спецтехніки. Разом із фахівцями ДСНС на місцях працювали й офіцери-рятувальники громад.
Наразі тривають роботи з усунення наслідків обстрілів. Фахівці обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів, а також документують наслідки російських ударів.
Де ще фіксують наслідки атак?
В ніч на 26 травня російські безпілотники дістались до Полтавщини. Внаслідок ударів пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури області.
Наразі відомо про одну постраждалу – її витягли із-під завалів будинку, який було зруйновано.
Загалом до ліквідації наслідків ДСНС залучала 82 рятувальників та 21 одиницю техніки.
Також вибухи гриміли на Півдні України – в Одесі ворожі дрони та ракети вгатили по об'єкту інфраструктури, тоді як вибухова хвиля пошкодила вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч. Через обстріл одна людина загинула, а ще троє зазнали поранень.
В Миколаєві також було чутно звуки вибухів – на місто рухались ворожі "Шахеди". Втім, наразі інформації про наслідки атаки немає.