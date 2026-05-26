Про це інформує начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Дивіться також Один на дереві, інші – на клумбі та в смітнику: у мережі показали фото "Шахедів" з Харкова

Наслідки атаки на Житомирщину

Цієї ночі ворог завдав удару безпілотниками по об'єктах у Житомирській області, мовиться зокрема про транспортну інфраструктуру та промисловість.

Внаслідок атаки поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Після російських влучань на локаціях спалахнули пожежі. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних ударів з повітря. Втім, попри небезпеку надзвичайники ДСНС оперативно локалізували пожежі та ліквідували погонь.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 41 рятувальника та 14 одиниць спецтехніки. Разом із фахівцями ДСНС на місцях працювали й офіцери-рятувальники громад.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків обстрілів. Фахівці обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів, а також документують наслідки російських ударів.

Де ще фіксують наслідки атак?

В ніч на 26 травня російські безпілотники дістались до Полтавщини. Внаслідок ударів пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури області.

Наразі відомо про одну постраждалу – її витягли із-під завалів будинку, який було зруйновано.

Загалом до ліквідації наслідків ДСНС залучала 82 рятувальників та 21 одиницю техніки.