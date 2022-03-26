Чернигов – в окружении врага, власть планирует вывозить тяжелораненых, – Атрошенко

Чернигов сейчас находится в оперативном окружении, но местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте.

Об этом заявил мэр города Чернигов Владислав Атрошенко.

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Он сказал, что враг сознательно уничтожил мост, соединяющий город с Киевским направлением. Поэтому сейчас нет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни увезти раненых.

Пешеходный мост тоже сейчас под постоянными перекрестными обстрелами, поэтому перевозить грузы – опасно, ведь мост может упасть и погибнут люди.

Вопрос эвакуации не прост. Речь не будет идти о массовой эвакуации. Мы решаем вопрос о вывозе тяжелораненых любыми путями. На местном уровне мы не можем их прооперировать и гарантировать дальнейшую жизнь,

– отметил Атрошенко.

Эвакуация необходима 44 людям. Это военные и гражданские, в том числе трое детей.

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