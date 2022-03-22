Чернигов остался без электроэнергии, а затем – без водоснабжения

Город Чернигов по состоянию на сегодня, 22 марта, остается без электроэнергии, соответственно без водоснабжения.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он заверил, что все службы работают круглосуточно и делают все, чтобы восстановить работу коммуникаций.

Важно Чернигов полностью контролируют ВСУ и силы теробороны, – мэр

Прошу жителей иметь терпение. Мы находимся в состоянии войны, легко не будет,

– сказал Чаус.

Также он сообщил, что планируется вместе с волонтерами в ближайшее время доставка самых необходимых товаров, в частности еды и воды.

Добавим, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщал, что из города из-за полномасштабного вторжения России выехало ориентировочно 150 тысяч человек. Это более половины населения города.

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