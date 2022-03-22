Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він запевнив, що всі служби працюють цілодобово та роблять все, аби відновити роботу комунікацій.

Важливо Чернігів повністю контролюють ЗСУ та сили тероборони, – мер

Прошу мешканців мати терпіння. Ми перебуваємо у стані війни, легко не буде,

– сказав Чаус.

Також він повідомив, що планується разом із волонтерами найближчим часом доставка найнеобхідніших товарів, зокрема їжа та води.

Додамо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомляв, що з міста через повномасштабне вторгнення Росії виїхало орієнтовно 150 тисяч людей. Це понад половина населення міста.

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