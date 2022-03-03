Чернигов расстреливают крупнокалиберными ракетами и наносят авиаудары, – мэр города

Российские оккупанты бьют по Чернигову крупнокалиберными ракетами, наносят по городу авиационные удары и разрушают без разбора все на своем пути.

Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

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В городе повреждены многие объекты и сооружения: памятники архитектуры, учебные заведения, больницы, десятки жилых домов. По словам мэра Чернигова, подобные потери город понес во время бомбежки нацистами 23 – 25 ​​августа 1941 года.

Атрошенко подчеркнул, что Чернигов никому не сдадут.

Люди будут бороться за Чернигов до смерти. Черниговцы отдадут свою жизнь за родной город,

– сказал городской голова.

Напомним, в результате массированных ударов врага по Чернигову утром 3 марта снаряд попал в нефтебазу. Впоследствии орки ударили по жилым массивам города: пострадали многие многоквартирные дома. В них выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

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