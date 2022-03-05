Чернигов – тревога, все в укрытие
5 марта 2022 , 20:51Читати новину українською
В городе Чернигов 5 марта, примерно в 20:45, объявили о воздушной тревоге. Местных жителей призывают немедленно идти в укрытие.
Из-за очередной угрозы атаки российских террористов в Чернигове снова взвыли сирены.
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Воздушная тревога в Чернигове
В Чернигове 5 марта примерно в 20:45 объявили о воздушной тревоге. Жителям города следует спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отбое тревоги.
Напомним, в прошлый раз об опасности в городе предупреждали в 18:03.
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