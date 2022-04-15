Об этом сообщил корреспондент Центра стратегических коммуникаций, который сейчас находится в Чернигове. Рассказываем, что известно о возобновлении железнодорожного сообщения.

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В Чернигове возобновят железнодорожное сообщение

По информации Центра стратегических коммуникаций, поезд приехал без пассажиров, но привез в город гуманитарную помощь в сопровождении руководства Укрзализныци.

На обратном пути поезд заберет первых пассажиров.

Уже завтра жители Чернигова смогут поехать этим поездом в Киев,

говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что наличие налаженного железнодорожного сообщения Чернигова и Киева сегодня особенно важно:

Это поможет обеспечить пострадавший в результате действий россиян город гуманитарной помощью.

Кстати, по предварительной оценке, в Чернигове разрушены 21% объектов , а городской голова города Владислав Атрошенко предупредил о потенциальных разрушениях 70% объектов.