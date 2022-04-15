Про це повідомив кореспондент Центру стратегічних комунікацій, який зараз перебуває у Чернігові. Розповідаємо, що відомо про відновлення залізничного сполучення.

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У Чернігові відновлять залізничне сполучення

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, потяг приїхав без пасажирів, але привіз до міста гуманітарну допомогу у супроводі керівництва Укрзалізниці.

На зворотному шляху потяг забере перших пасажирів.

Вже завтра мешканці Чернігова зможуть поїхати цим потягом до Києва,

– йдеться у повідомленні.

Відомство додає, що наявність налагодженого залізничного сполучення Чернігова та Києва сьогодні є особливо важливою:

Це допоможе забезпечити постраждале внаслідок дій росіян місто гуманітарною допомогою.

До речі, за попередньою оцінкою, у Чернігові зруйновано 21% об'єктів, а міський голова міста Владислав Атрошенко попередив про потенційні руйнування 70% об'єктів.

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