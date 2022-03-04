Россияне наносят сокрушительные авиаудары по Чернигову. Враг попадает в гражданскую инфраструктуру. Однако украинцы до сих пор крепко держат оборону города.

Советник главы ОП Алексей Арестович на брифинге подтвердил, что Чернигов выдержал мощный авиационный удар, но оборона города держится.

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Городские власти считают, что соответствующие провокации враг делает для того, чтобы украинцы устали и не имели сил на отпор. Но, по словам областного головы, враг ошибается – украинцы не будут сдаваться.

Руководство сил обороны удерживает врага, и на том направлении оккупанты не продвигаются,

– сообщил Арестович.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что российские оккупанты бомбят область. Наши военные им активно противостоят, однако захватчики прячутся в городах и селах. Знают ведь, что наши не стреляют по мирным юдям. Детали – читайте здесь.

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