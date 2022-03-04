Радник глави ОП Олексій Арестович під час брифінгу підтвердив, що Чернігів витримав потужний авіаційний удар, але оборона міста тримається.

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Міська влада вважає, що відповідні провокації ворог роблять для того, щоб українці були втомлені і не мали сил на відсіч. Але, за словами обласного голови, ворог помиляється – українці не здаватимуться.

Керівництво сил оборони утримує ворога, і на тому напрямку окупанти не просуваються,

– повідомив Арестович.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус заявив, що російські окупанти бомблять область. Наші військові їм активно протистоять, однак загарбники ховаються у містах та селах. Адже знають, що наші не стріляють по мирних людях. Деталі – читайте тут.

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