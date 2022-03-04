Однак загарбники ховаються у містах та селах. Адже знають, що наші військові, на відмінно від них, не стріляють по мирних людях.

Важливо На Чернігівщині за добу загинули 34 людини

На жаль, ворог стоїть у населених пунктах, а там наші Збройні сили не б'ють,

– зазначив голова Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Однак коли росіяни гуртуються в колони на виходах з сіл, наші військові завдають по них нищівні удари. Тому російська армія зазнає численних втрат.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили в Україні 9166 військових. Крім того, ЗСУ активно знищують їхню техніку.

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