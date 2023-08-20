В МВД Украины заявили, что Чернигов приходит в себя после трагедии. В городе объявили траур.

Обратите внимание 6-летняя Софийка, отец 4 детей, преподавательница: чью жизнь унесла Россия во время атаки на Чернигов

Психологиня ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области общалась с родителями и родственниками погибшей девочки,

– говорится в сообщении.

Люди несут цветы и игрушки к месту удара / МВД Украины

Удар 19 августа по Чернигову

Российские оккупанты 19 августа нанесли террористический удар по центру Чернигова. По предварительным данным, враг атаковал город баллистической ракетой. К сожалению, погибли 7 человек. Среди них маленькая Софийка – единственная и долгожданная дочь у родителей. Кроме того, известно о 156 пострадавших. Четыре десятка человек оказались на больничных койках.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших в результате террористической атаки. Вечная память!

В МВД подчеркнули, что российские захватчики нанесли удар в то время, когда люди ушли с корзинами из церкви. Владимир Зеленский рассказал, что в эпицентре удара оказались площадь, политехника и театр.