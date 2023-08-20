У МВС України заявили, що Чернігів оговтується після трагедії. У місті оголосили жалобу.

Зверніть увагу 6-річна Софійка, батько 4 дітей, викладачка: чиє життя забрала Росія під час атаки на Чернігів

Психологиня ГУ ДСНС України у Чернігівській області спілкувалася з батьками та родичами загиблої дівчинки,

– мовиться у повідомленні.

Люди несуть квіти та іграшки до місця удару / МВС України

Удар 19 серпня по Чернігову

Російські окупанти 19 серпня завдали терористичний удар по центру Чернігова. За попередніми даними, ворог атакував місто балістичною ракетою. На жаль, загинули 7 людей. Серед них маленька Софійка – єдина та довгоочікувана донечка у батьків. Окрім того, відомо про 156 постраждалих. Чотири десятки людей опинилися на лікарняних ліжках.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих внаслідок терористичної атаки. Вічна пам'ять!

У МВС наголосили, що російські загарбники завдали удар у той час, коли люди йшли з кошиками з церкви. Володимир Зеленський розповів, що в епіцентрі удару опинилися площа, політехніка та драмтеатр.