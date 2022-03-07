В Чернигове 24-летний военный погиб в тот же день, когда родилась дочь

В боях за Черниговщину погиб украинский защитник, лейтенант Сергей Пантелюк. У воина остались родители, жена и дочь, которая родилась в день его гибели.

Последний разговор бойца

Мать погибшего рассказала, что в день смерти воин должен был поехать на роды к жене, но в Чернигове раздалась тревога. Сергей позвонил маме и сказал, что приехать не сможет. Это был последний их разговор.

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Боец получил тяжелое ранение ног

25 февраля военный встречал колонну танков близ Ровнополья, где в боевую машину украинских защитников пришел удар оккупантов, в результате которого Сергей получил тяжелое ранение ног.

В день, когда Сергей умер, у него родилась долгожданная дочь. Девочку назвали Миланкой.

У нас родилась внучка. Это произошло в одно и то же время, когда не стало отца, на свет появилась его дочь. И знаете, она – его маленькая копия,

– рассказала мать погибшего героя Светлана Пантелюк.

Сергей спешил жить

Сергею было 24 года. Он родом из села Бирловка Винницкой области. Закончил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Национальную академию Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Там он познакомился с командиром Сергеем Телушковым. Служил в 1-й отдельной танковой бригаде Гончаровского. Они вместе в тот день давали отпор врагу под Ровнопольем. Сергей Телушков погиб на месте, а Сергей Пантелюк – через несколько часов после своего командира.

Он очень спешил жить, и я только сейчас понимаю почему все так,

– рассказала Светлана Пантелюк.



Погибшему герою было 24 года / Фото Суспільне

Сергей Пантелюк был кандидатом в мастера спорта Украины по греко-римской борьбе, участником АТО, в апреле он должен был снова ехать на ротацию на Восток Украины.

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