В Чернигове были случаи, когда люди оказались в эпицентре авиаудара, они просто исчезли
9 марта 2022 , 14:00Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Мэр Чернигова рассказал об ужасных случаях убийства жителей города во время авиаударов врага. Люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва, просто исчезают.
Об этом сообщил мэр Владислав Атрошенко в эфире телеканала Рада.
Внимание ночью Враг не был активен, он использует паузу, чтобы перегруппировать силы, – Арестович
Были такие случаи, когда человек был в эпицентре попадания авиабомбы, человек просто исчез. Его нет, он испарился, сгорел,
– сообщил Владислав Атрошенко.
По его данным, в городе погибли уже около 60 человек. Кроме того, известно о 400 раненых.
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