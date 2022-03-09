В Чернигове были случаи, когда люди оказались в эпицентре авиаудара, они просто исчезли

Мэр Чернигова рассказал об ужасных случаях убийства жителей города во время авиаударов врага. Люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва, просто исчезают.

Об этом сообщил мэр Владислав Атрошенко в эфире телеканала Рада.

Внимание ночью Враг не был активен, он использует паузу, чтобы перегруппировать силы, – Арестович

Были такие случаи, когда человек был в эпицентре попадания авиабомбы, человек просто исчез. Его нет, он испарился, сгорел,

– сообщил Владислав Атрошенко.

По его данным, в городе погибли уже около 60 человек. Кроме того, известно о 400 раненых.

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