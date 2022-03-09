Про це повідомив мер Владислав Атрошенко в ефірі телеканалу Рада.

Увага Ворог вночі не був активний, він використовує паузу, щоб перегрупувати сили, – Арестович

Були такі випадки, коли людина була в епіцентрі попадання авіабомби, людина просто зникла. Її нема, вона випарувалась, згоріла,

– повідомив Владислав Атрошенко.

За його даними, у місті загинули вже близько 60 людей. Окрім того, відомо про 400 поранених.