В Чернигове чудом не разорвался снаряд: работают спасатели
1 марта 2022 , 14:42Читати новину українською
Источник:фейсбук Черниговской ОГА
Российский враг продолжает проводить обстрелы украинских городов. Под огнем оказался Чернигов, где чудом не разорвался снаряд.
Оккупанты лупили из Градов
Около 12 часов российские оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок.
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Пока там работают спасатели, поскольку снаряд не разорвался. Жителей просят не мешать их работе и не трогать снаряды для безопасности.
Неразорвавшийся снаряд в Чернигове / Фото из фейсбука Черниговской ОГА
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