В Чернигове в декабре во время снегопада гремела гроза: невероятное видео

Жители Чернигова в середине декабря наблюдали за редким природным явлением. Город накрыла гроза, но при этом не прекращался и снегопад.

Соответствующее видео появилось в сети с утра 25 декабря. Его утром опубликовала в фейсбуке местная жительница Ольга Деркач.

Обратите внимание В Одессе из-за морозной погоды наблюдали редкое природное явление

Необычное явление в Чернигове

Женщина подчеркнула, что видит грозу во время снегопада впервые за свои 30 лет. На видео сначала видна заснеженная улица, а затем – внезапно сверкает и ударяет гром. Отметим, что на вечер 25 декабря пост Деркач пересмотрели уже почти 70 тысяч раз. Он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.

Гроза в Чернигове в декабре: смотрите видео

Как реагируют в сети

В комментариях к посту кто-то пишет, что гроза среди зимы – это плохой знак. Впрочем, другие обращают внимание на резкий перепад температур. Якобы он должен настораживать украинцев гораздо больше, чем его последствия, то есть гром.

"Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате молния и гром. Облако – всегда облако, хоть летом, хоть зимой";

"Какой год, такая и погода";

"В 1996 или 1997 году, я не помню точно, в январе тоже такое явление было";

"Природные катаклизмы сейчас, к сожалению, являются постоянным явлением";

"А я думал, что мне показалось".

Метеоролог Юрий Сибирцев в комментарии "Чеline" уточнил, что гроза пронеслась по Чернигову около 18:15. Это произошло во время прохождения кучево-дождевого облака. Он объяснил, что наблюдался грохот грома, сильный заряд снега, а также порывистый ветер. "Зимняя гроза – это довольно редкое явление", – отметил он.