В Чернигове могут быть массированные ракетные удары

Бои за Чернигов продолжаются уже несколько дней. Прогнозируют, что на город могут осуществить массированные ракетные удары. Об этом предупредили местных жителей.

Об этом сообщает Черниговская ОГА. Под угрозой не только областной центр, но и другие города области.

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Эту ночь лучше провести в укрытии, – ОГА

От безнадеги враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии,

– посоветовали в Черниговской ОГА.

Отметим, что вечером 26 февраля украинские защитники взорвали 56 цистерн с дизельным топливом врага, но наступать он не прекратил. В частности, говорится и об атаке на областной центр.

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