В Чернигове почти сутки не звучали сирены оповещения. Со вчера в городе продолжались работы по восстановлению этих систем. И только сегодня они заработали.

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Кабель хотели сдать на металлолом

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, проблема возникла из-за умышленного повреждения линий связи посторонними лицами.

О возобновление работы сирен Чаус сообщил в 16:39.

Работа сирен оповещения в городе Чернигов полностью восстановлена после повреждения линий управления,

– заявил он.

В то же время как сообщил Суспільному, сотрудник пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Гузь, полиция установила, что двое мужчин в Чернигове украли кабели обеспечения сирен оповещения и преследовали цель сдать их на металлолом.

В полиции по факту кражи кабеля открыто уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет – в условиях военного или чрезвычайного положения.

Сейчас, по словам Гузя, продолжаются следственные действия.

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