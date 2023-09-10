Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Чернигова Алексей Маслов, добавив, что за минувшие сутки в Черниговской области был ранен мужчина в одном из сел области. Ему оказана медицинская помощь, сейчас он находится в больнице.
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Россияне используют обширный арсенал для обстрела Черниговщины. Однако летом враг также применял обстрелы с вертолетов.
"По сравнению с зимой-весной обстрелов меньше – после того, как украинским военным удалось сбить вертолет противника. Однако время от времени россияне пытаются вернуться к авиационным атакам", – отметил корреспондент.
Какая ситуация в Чернигове, находящемся под постоянными обстрелами: смотрите видео
В Черниговском театре сыграли первый спектакль после обстрела
Чернигов, несмотря на постоянные атаки врага, продолжает жить в условиях войны.
В общинах области, расположенных в 20-километровой "полосе" вдоль границы, начался учебный год. В 20 школах этой общины примерно 2 тысячи учеников учатся исключительно онлайн.
На остальной территории области около 400 школ возможно оффлайн-обучение, но при условии, если в учебных заведениях есть укрытия.
В 91% школ укрытия функционируют, но этот процент растет и достигнет, надеемся, 100% обеспечения укрытиями этих школ,
– отметил Маслов.
Кроме того, в Чернигове преодолеваются последствия ракетного удара, нанесенного врагом 19 августа. Тогда вокруг центральной площади было повреждено много домов, и сейчас идет их ремонт. Сразу был создан общий координационный центр, помогающий пострадавшим людям в ликвидации последствий этой ракетной атаки.
"Также есть приятная новость в Чернигове. В Областном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, по которому был нанесен ракетный удар, недавно состоялся первый спектакль. Несмотря на то, что в здании театра нет крыши и он еще не отремонтирован. Но Чернигов начал возрождение театра в полном смысле", – отметил Алексей Маслов.
Больше о ситуации в Чернигове
- Оккупанты 29 августа обстреляли из артиллерии больницу в Черниговской области. По информации начальника Новгород-Северской районной военной администрации Сергея Сергиенко, пострадавших не было. А в здании больницы повреждены окна, двери и стены.
- Также в Черниговской области 28 августа взорвался на мине легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли водитель и пассажирка, их 2 детей госпитализировали в больницу.