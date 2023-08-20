В субботу, 19 августа, как раз Спаса, когда жители Чернигова возвращались домой с освященными яблоками, россияне выпустили ракету. В результате был частично разрушен драмтеатр в центральной части города.
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Черниговский драмтеатр изнутри
Спокойно смотреть на кадры этого театра и извне, и изнутри после ракетного удара невозможно. Трудно поверить в то, что за несколько минут перед попаданием в его здании были люди. Очевидно, они и заподозрить не могли, что врагу пришло в голову совершить еще один террористический акт.
Собственно, на кадрах, зафиксировавших СМИ изнутри здания театра, можно увидеть миллионы обломков разбитого стекла; кирпич и камни, которые раньше были стенами; покосившуюся люстру, которая вот-вот упадет, и людей, которые после пережитого не без боли в глазах пытаются навести хоть какой-то порядок.
Как выглядит драмтеатр в Чернигове после ракетного удара: смотрите видео от "Радио Свобода"
Что известно о жертвах и пострадавших
- Эта атака произошла около 11:30, 19 августа. В результате нее пострадало более 150 человек. В больницу Чернигова было доставлено более 40 пострадавших. 15 человек – прооперировали.
- По состоянию на 16:00, 20 августа известно о семи погибших в результате этого террористического акта. Среди жертв, к сожалению, есть дети. В частности, погибла одна маленькая девочка.