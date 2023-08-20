У суботу, 19 серпня, якраз-таки Спаса, коли жителі Чернігова повертались додому з освяченими яблуками, росіяни випустили ракету. Внаслідок цього був частково зруйнований драмтеатр у центральній частині міста.
Дивіться також Багато жертв та зруйновані будівлі: що відомо про кривавий удар Росії по Чернігову 19 серпня
Чернігівський драмтеатр зсередини
Спокійно дивитися на кадри цього театру і ззовні, і зсередини після ракетного удару – неможливо. Важко повірити у те, що за декілька хвилин перед влучанням в його будівлі були люди. Вочевидь, вони й запідозрити не могли, що ворогу спало на думку здійснити ще один терористичний акт.
Власне, на кадрах, які зафіксували ЗМІ із середини будівлі театру, можна побачити мільйони уламків розбитого скла; цеглу та каміння, що раніше були стінами; похилену люстру, яка ось-ось впаде, та людей, які після пережитого не без болю в очах намагаються навести бодай якийсь лад.
Який вигляд має драмтеатр в Чернігові після ракетного удару: дивіться відео від "Радіо Свобода"
Що відомо про жертв і постраждалих
- Ця атака сталася близько 11:30 19 серпня. Внаслідок неї постраждало понад 150 людей. У лікарні Чернігова було доправлено понад 40 потерпілих. 15 осіб – прооперували.
- Станом на 16:00 20 серпня відомо про 7 загиблих внаслідок цього терористичного акту. Серед жертв, на жаль, є діти. Зокрема, загинула одна маленька дівчинка.