Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Чернігова Олексій Маслов, додавши, що за минулу добу на Чернігівщині був поранений чоловік в одному з сіл області. Йому надана медична допомога, зараз він перебуває у лікарні.

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Росіяни використовують великий арсенал для обстрілу Чернігівщини. Проте в влітку ворог також застосовував обстріли з вертольотів.

"Порівняно з зимою-весною обстрілів менше – після того, як українським військовим вдалося збити гелікоптер противника. Однак час від часу росіяни намагаються повернутися до авіаційних атак", – зазначив кореспондент.

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В Чернігівському театрі зіграли першу виставу після обстрілу

Чернігів попри постійні атаки ворога продовжує жити в умовах війни.

У громадах області, які розташовані у 20-кілометровій "смузі" вздовж кордону, розпочався навчальний рік. У 20 школах цієї громади приблизно 2 тисяч учнів навчаються виключно онлайн.

На решті території області близько у 400 школах можливе офлайн-навчання, але за умови, якщо в навчальних закладах э укриття.

У 91% шкіл укриття функціонують, але цей відсоток зростає та досягне, сподіваємось, 100% забезпечення укриттями цих шкіл,

– зазначив Маслов.

Крім того, в Чернігові долаються наслідки ракетного удару, який був завданий ворогом 19 серпня. Тоді навколо центральної площі було пошкоджено багато домівок, і зараз триває їхній ремонт. Одразу було створено спільний координаційний центр, який допомагає постраждалим людям в ліквідації наслідків цієї ракетної атаки.

"Також є приємна новина в Чернігові. В Обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г Шевченка, по якому було завдано ракетний удар, нещодавно відбулась перша вистава. Попри те, що в будівлі театру немає даху й він ще не відремонтований. Але Чернігів почав відродження театру в повному сенсі", – наголосив Олексій Маслов.

Зверніть увагу! Росіяни 19 серпня завдали удару ракетою "Іскандер-М" по центру Чернігова, внаслідок чого було пошкоджено зокрема будівлю театру. Жертвами обстрілу стали 7 людей, зокрема 6-річна дівчинка.

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