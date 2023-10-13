В Чернігові майже добу не звучали сирени оповіщення. З вчора у місті тривали роботи з відновлення цих систем. І лише сьогодні вони запрацювали.

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Кабель хотіли здати на металобрухт

Як повідомив у своєму телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, проблема виникла через умисне пошкодження тільки ліній зв'язку сторонніми особами.

Про відновлення роботи сирен Чаус повідомив о 16.39.

Роботу сирен оповіщення у місті Чернігів повністю відновлено після пошкодження ліній управління,

– заявив він.

Водночас як повідомив Суспільному, співробітник пресслужби ГУНП в Чернігівській області Сергій Гузь, поліція встановила, що двоє чоловіків у Чернігові вкрали кабелі забезпечення сирен оповіщення та мали на меті здати їх на металобрухт.

В поліції за фактом викрадення кабелю відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років – в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Зараз, за словами Гузя, тривають слідчі дії.

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