В Чернигове обнаружили российских диверсантов: на каком автомобиле они передвигаются

Украина продолжает сопротивляться российским захватчикам. Защитники Украины активно работают над разоблачением диверсионно-разведывательных групп на территории нашей страны.

В субботу, 26 февраля, мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к жителям города с призывом готовиться к уличным боям и защите города.

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Диверсанты в Чернигове

Кроме того, в Чернигове находится вражеская диверсионно-разведывательная группа! Этой информацией поделился военный координационный штаб. Есть данные, что кафиры передвигаются на полицейском авто марке Skoda с номерами 5183.

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