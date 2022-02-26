В Чернигове обнаружили российских диверсантов: на каком автомобиле они передвигаются
26 февраля 2022 , 12:13Читати новину українською
Источник:телеграмм "Суспільне Чернігів"
Украина продолжает сопротивляться российским захватчикам. Защитники Украины активно работают над разоблачением диверсионно-разведывательных групп на территории нашей страны.
В субботу, 26 февраля, мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к жителям города с призывом готовиться к уличным боям и защите города.
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Диверсанты в Чернигове
Кроме того, в Чернигове находится вражеская диверсионно-разведывательная группа! Этой информацией поделился военный координационный штаб. Есть данные, что кафиры передвигаются на полицейском авто марке Skoda с номерами 5183.
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