В Чернигове осталось менее половины населения, – городской голова
Источник:LB.ua
Из Чернигова из-за полномасштабного вторжения России выехало ориентировочно 150 тысяч человек. Это больше половины населения города.
Об этом сообщил мэр Владислав Атрошенко в интервью украинскому изданию LB.ua.
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Точного подсчета не ведем, но – по моим ощущениям – в городе остается ориентировочно 130 тысяч человек. До войны было 285. Поэтому примерно 150-155 тысяч человек уехало,
– сказал городской голова.
К слову, Чернигов – один из областных центров, который пострадал от российского нашествия больше всего, причем с первых дней полномасштабной войны.
Причина ясна – город закрывает северный путь на столицу Украины и является стратегической точкой.