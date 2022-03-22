В Чернигове осталось менее половины населения, – городской голова

Из Чернигова из-за полномасштабного вторжения России выехало ориентировочно 150 тысяч человек. Это больше половины населения города.

Об этом сообщил мэр Владислав Атрошенко в интервью украинскому изданию LB.ua.

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Точного подсчета не ведем, но – по моим ощущениям – в городе остается ориентировочно 130 тысяч человек. До войны было 285. Поэтому примерно 150-155 тысяч человек уехало,

– сказал городской голова.

К слову, Чернигов – один из областных центров, который пострадал от российского нашествия больше всего, причем с первых дней полномасштабной войны.

Причина ясна – город закрывает северный путь на столицу Украины и является стратегической точкой.