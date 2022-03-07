В Чернигове под завалами школы нашли мертвого мужчину

7 марта 2022 , 16:40
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Источник:

"Суспільне Чернігів"

Российские захватчики всю ночь сбрасывали снаряды на гражданские объекты. В частности, под обстрел попали несколько школ и детский сад. Под завалами школы №15 до сих пор ищут людей. В частности, уже обнаружили мертвого мужчину.

Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС в области Ирина Щукина.

По ее словам, спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции школы. Также проводились поисковые работы на месте разрушенного дома по улице Чорновола.

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Автор: Марія Бондар