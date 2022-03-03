В Чернигове после обстрелов заработают супермаркеты "Велмарт" и "Сильпо"

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города, в том числе и Чернигов. Однако, несмотря на постоянные угрозы бомбардировки, в городе будут работать магазины.

Украинские защитники мужественно защищают наше государство от захватчиков. Они наносят врагам сокрушительные потери – за неделю войны погибли ориентировочно 9 тысяч оккупантов.

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Супермаркеты "Велмарт" и "Сильпо" будут работать

В Черниговском городском совете рассказали, что 3 марта будут работать продовольственные магазины по следующим адресам:

супермаркет "Велмарт" по улице Независимости, 32;

все супермаркеты "Сильпо".

Режим работы будет зависеть от ситуации в городе.

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