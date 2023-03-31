В Чернигове представители "Слуги народа" напали на журналистов и разбили камеру, – Суспільне

Съемочной группе черниговского телеканала "Дитинец" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок.

Как утверждает журналистка Наталья Медведева, это сделал черниговский бизнесмен, экскандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Сергей Берестовой, находившийся в ресторане вместе с депутатом городского совета Чернигова от "Слуги народа" Юрием Тарасовцем.

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В публикации отмечается, что инцидент произошел, когда журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца по поводу отсутствия депутатов от "слуг" на заседании сессии горсовета.

Когда мы зашли туда (в ресторан, – 24 Канал) с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его компаньон или друг, который сидел, начал бить нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового,

– рассказывает журналистка Наталия Медведева.

Журналистка успела снять на телефон, как этот мужчина угрожал сломать камеру.

Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!

– слышно на записи.

Как сообщает Суспільне, Сергей Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону, предложив встретиться на следующий день.

По информации спикера национальной полиции в Черниговской области Наталии Слабеняк, по факту нападения на журналистов представителями "Слуги народа" полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком на шесть месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

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Больше подробностей об инциденте – в сюжете телеканала "Дитинец"

Напомним, что 30 марта состоялось очередное заседание сессии Черниговского горсовета, которое пытались сорвать задержанием депутатов и «минированием» горсовета. Исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако заявил, что перед сессией четырех депутатов горсовета вызвали на допросы, двух депутатов вызвали в военкомат, а депутата Ирину Должикову правоохранители сняли с поезда и не пустили в Чернигов без объяснения причин. При этом депутаты от "Слуги народа" проигнорировали сессию горсовета, на которой принимались важные решения, в частности о помощи ВСУ, увековечении памяти погибшего Героя Украины Александра Мациевского, компенсации коммунальных услуг владельцам поврежденных квартир, поддержке бюджетников и другие.