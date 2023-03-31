Як стверджує журналістка Наталія Мєдвєдєва, це зробив чернігівський бізнесмен, екскандидат у депутати міськради від партії "Слуга народу" Сергій Берестовий, який перебував у ресторані разом з депутатом міської ради Чернігова від "Слуги народу" Юрієм Тарасовцем.

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В публікації зазначається, що інцидент відбувся, коли журналісти намагалися взяти коментар у депутата міської ради від "Слуги народу" Юрія Тарасовця щодо відсутності депутатів від "слуг" на засіданні сесії міськради.

Коли ми зайшли туди (у ресторан, – 24 Канал) з камерою, то Юрій почав тікати від нас, а його компаньйон чи друг, який сидів, почав бити нашу камеру і зламав її. Він дуже схожий на Сергія Берестового,

– розповідає журналістка Наталія Мєдвєдєва.

Журналістка встигла зняти на телефон, як цей чоловік погрожував зламати камеру.

Я питаю, чого ти мене знімаєш? Хочеш, я зламаю твою камеру? Камеру викинь свою!,

– чутно на запису.

Як повідомляє Суспільне, Сергій Берестовий відмовився коментувати ситуацію телефоном, запропонувавши зустрітися наступного дня.

За інформацією речниці національної поліції в Чернігівській області Наталії Слабеняк, за фактом нападу на журналістів представниками "Слуги народу" поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України – "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Санкція статті передбачає штраф, арешт на строк шість місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Більше подробиць про інцидент – в сюжеті телеканала "Дитинець".

Нагадаємо, що 30 березня відбулося чергове засідання сесії Чернігівської міськради, яке намагалися зірвати затриманням депутатів та "мінуванням" міськради. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако заявив, що перед сесією чотирьох депутатів міськради викликали на допити, двох депутатів викликали до військкомату, а депутата Ірину Должикову правоохоронці зняли з потягу та не пустили до Чернігова без пояснення причин. При цьому депутати від "Слуги народу" проігнорували сесію міськради, на якій ухвалювались важливі рішення, зокрема про допомогу ЗСУ, вшанування пам'яті загиблого Героя України Олександра Мацієвського, компенсацію комунальних послуг власникам пошкоджених квартир, підтримку бюджетників та інші.