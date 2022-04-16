В Чернигове спасатели продолжают разбирать завалы зданий. В городе продолжаются аварийные и поисковые работы.

В частности, спасатели разбирают завалы учебно-спортивного центра и одного из жилых домов. Об этом сообщили в ГСЧС 16 апреля.

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В Чернигове продолжаются аварийные и поисковые работы. Спасатели разбирают завалы учебно-спортивного центра и 9-этажного жилого дома,

– говорится в сообщении.

На месте работает 50 спасателей и 12 единиц техники.

Спасатели работают в Чернигове: видео

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