В Чернигове продолжаются аварийные и поисковые работы: спасатели разбирают завалы
16 апреля 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Чернигове спасатели продолжают разбирать завалы зданий. В городе продолжаются аварийные и поисковые работы.
В частности, спасатели разбирают завалы учебно-спортивного центра и одного из жилых домов. Об этом сообщили в ГСЧС 16 апреля.
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В Чернигове продолжаются аварийные и поисковые работы. Спасатели разбирают завалы учебно-спортивного центра и 9-этажного жилого дома,
– говорится в сообщении.
На месте работает 50 спасателей и 12 единиц техники.
Спасатели работают в Чернигове: видео
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