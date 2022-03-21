В Чернигове сменили продолжительность комендантского часа
21 марта 2022 , 08:58Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
С сегодняшнего дня, 21 марта, комендантский час в Черниговской области будет длиться с 20:00 до 6:00.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Внимание Оккупанты нанесли два ракетных удара по общевойсковому полигону на Ровненщине
Отмечается: во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. В это время усиливается работа наших военных против диверсионно-разведывательных групп противника.
Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности,
– отметили в ОВА.
Есть исключения
Исключение составляют граждане и работники критической инфраструктуры. Однако с собой у них должны быть документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.К слову, комендантский час в регионе был введен 24 февраля. Тогда он действовал с 21:00 до 06:00. Три дня назад его продлили: с 18:00 до 05:00.
Вас может заинтересовать – Кличко показал последствия обстрелов в Святошинском районе: смотрите видео