В Чернигове сменили продолжительность комендантского часа

С сегодняшнего дня, 21 марта, комендантский час в Черниговской области будет длиться с 20:00 до 6:00.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Отмечается: во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. В это время усиливается работа наших военных против диверсионно-разведывательных групп противника.

Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности,

– отметили в ОВА.

Есть исключения

Исключение составляют граждане и работники критической инфраструктуры. Однако с собой у них должны быть документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.

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комендантский час в регионе был введен 24 февраля. Тогда он действовал с 21:00 до 06:00. Три дня назад его продлили: с 18:00 до 05:00.