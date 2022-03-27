В Чернигове спасатели очищают город от огромных снарядов и бомб: жуткое видео

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Чернигов. После бомбардировок остается много снарядов, которые не разорвались и могут угрожать гражданским.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус обнародовал видео, как представители ГСЧС забирают огромный снаряд, который не взорвался.

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Спасатели пытаются как можно быстрее забрать неразорвавшиеся боеприпасы, чтобы они не навредили гражданским.

Черниговские пиротехники ГСЧС неутомимо работают, чтобы в максимально короткие сроки очистить территорию городов и районов от остатков неразорвавшихся боеприпасов, обломков ракет и других взрывоопасных предметов, выпущенных врагом,

– говорится в заметке.

Как спасатели забирали боеприпасы в Чернигове: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Чернигов. В городе нет света, тепла и водоснабжения, есть проблемы с подачей газа. Только за минувшие сутки, 26 марта, спасатели шесть раз обезвреживали боеприпасы, которые не взорвались. А за время войны они изъяли уже 115 таких предметов.

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